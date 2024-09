Previsioni Meteo Pesaro: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Pesaro si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata, con intensità variabile da moderata a leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C durante la notte e si alzeranno fino a raggiungere i 18°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’84%. I venti, provenienti principalmente da Est e Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 26 km/h.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, Pesaro sperimenterà piogge moderate, con temperature che si manterranno tra i 16°C e i 16,6°C. La velocità del vento sarà compresa tra 5,8 km/h e 18,9 km/h, con direzione prevalentemente da Nord e Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82-84%, e le precipitazioni varieranno da 0,87 mm a 1,25 mm.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le condizioni non miglioreranno significativamente. La pioggia continuerà a cadere con intensità moderata, e le temperature si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26 km/h. Le precipitazioni si aggireranno attorno ai 1,02 mm fino a 2,58 mm, mentre l’umidità rimarrà costante attorno all’84%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede un leggero miglioramento, con piogge che passeranno da moderate a leggere. Le temperature saliranno fino a 18°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 19,9 km/h. Le precipitazioni continueranno, ma con intensità ridotta, con valori che si attesteranno tra 0,55 mm e 1,32 mm.

Infine, nella sera, da 18:00 a 23:00, le piogge si presenteranno più leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. La velocità del vento si manterrà sui 25 km/h, e le precipitazioni saranno minime, con valori che non supereranno i 0,42 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Pesaro indicano una giornata di pioggia persistente, con temperature fresche e venti moderati. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.2° perc. +16° 1.25 mm 9.9 NNE max 12.7 Grecale 84 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +16.3° perc. +16° 0.88 mm 8.2 NE max 10.4 Grecale 79 % 1012 hPa 6 pioggia moderata +16.6° perc. +16.5° 1.02 mm 25.2 ENE max 26 Grecale 84 % 1014 hPa 9 pioggia moderata +16.2° perc. +16.2° 2.98 mm 26.6 E max 31.2 Levante 87 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +16.6° perc. +16.5° 1.67 mm 20.1 E max 23.7 Levante 83 % 1015 hPa 15 pioggia moderata +17.7° perc. +17.5° 1.17 mm 18.9 ENE max 24.6 Grecale 76 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +18.5° perc. +18.3° 0.44 mm 24.2 ENE max 28.4 Grecale 73 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +19° perc. +18.8° 0.19 mm 25.6 ENE max 29.7 Grecale 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:09

