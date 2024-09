Previsioni Meteo Pesaro: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Pesaro si prevede una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo che andranno dal cielo sereno al cielo coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,6°C e i 23,8°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 29,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 52%, con una leggera probabilità di pioggia del 55%. Il vento soffierà da sud a una velocità di 11,7 km/h, creando una brezza leggera. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno, portando la temperatura a scendere leggermente.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno i 22,6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 21%, e il vento continuerà a soffiare da ovest-sud-ovest a una velocità di 21 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 59%, rendendo l’aria piuttosto fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteo. Il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che raggiungeranno i 23,8°C. Il vento si attenuerà, scendendo a 15,5 km/h, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevede un aumento della probabilità di piogge leggere, che si concretizzeranno nelle ore serali.

La sera porterà con sé piogge leggere, con temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 90%, e il vento si presenterà più debole, con velocità di circa 8 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che non supereranno i 0,33 mm. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 42%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pesaro indicano una giornata variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da cielo coperto e piogge leggere. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, suggerendo di prepararsi a condizioni meteo più instabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° prob. 55 % 11.7 S max 14 Ostro 80 % 1009 hPa 3 cielo sereno +19° perc. +19.1° prob. 37 % 12 SSO max 17.8 Libeccio 82 % 1009 hPa 6 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° prob. 38 % 17 SO max 25.9 Libeccio 82 % 1010 hPa 9 cielo sereno +21.9° perc. +21.8° prob. 2 % 20.4 SO max 26.1 Libeccio 63 % 1011 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° Assenti 19.8 OSO max 29.5 Libeccio 57 % 1012 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° Assenti 13.5 OSO max 21.1 Libeccio 56 % 1011 hPa 18 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° prob. 3 % 9.2 ONO max 12.9 Maestrale 62 % 1012 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 40 % 10 SSO max 13.1 Libeccio 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:56

