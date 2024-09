Previsioni Meteo Pesaro: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Pesaro indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24°C nel pomeriggio. Tuttavia, la presenza di nuvole sparse e la possibilità di piogge leggere renderanno necessario un certo grado di attenzione per chi prevede attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99% verso le prime ore del mattino, e ci sarà una leggera pioggia che porterà a una probabilità di precipitazioni del 51%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,9 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le piogge leggere continueranno fino alle 08:00, ma gradualmente il cielo inizierà a schiarirsi. Le temperature saliranno fino a 23°C entro le 12:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa che scenderà al 22%. La probabilità di pioggia si ridurrà, rendendo la mattinata più favorevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 24°C alle 13:00. Le condizioni meteo saranno ideali per godere di una passeggiata o di un pranzo all’aperto, con un vento moderato che soffierà a circa 18 km/h. Tuttavia, verso le 15:00, ci sarà un ritorno di piogge leggere, anche se di breve durata, con una probabilità di precipitazioni del 11%.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19°C alle 21:00, e il cielo si presenterà nuovamente coperto. Le probabilità di pioggia saranno minime, ma la presenza di nubi sparse sarà evidente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un’alternanza di sole e pioggia. Giovedì e venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con la possibilità di rovesci sporadici. Sarà quindi consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 51 % 14.9 SSO max 27.7 Libeccio 75 % 1013 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 34 % 9.5 S max 11.6 Ostro 74 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +18.4° perc. +18.4° 0.65 mm 14.6 SSO max 17.6 Libeccio 80 % 1014 hPa 9 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° prob. 62 % 16.4 S max 23.2 Ostro 67 % 1015 hPa 12 poche nuvole +23.9° perc. +23.9° prob. 64 % 12.6 SSO max 17.7 Libeccio 61 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +23.5° perc. +23.6° 0.12 mm 18.6 SSO max 25.3 Libeccio 64 % 1013 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 37 % 16.4 SSO max 25.4 Libeccio 71 % 1014 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 2 % 15.3 SSO max 22.9 Libeccio 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:55

