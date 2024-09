Previsioni Meteo Pesaro: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pesaro di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 17,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 17,1 km/h da Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo non mostreranno miglioramenti significativi, con piogge che continueranno a cadere e temperature che scenderanno leggermente.

Nel dettaglio, la mattina di Venerdì 13 Settembre si presenterà con piogge leggere e moderate, con temperature comprese tra i 14,5°C e i 15,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 39,6 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%. Le precipitazioni saranno consistenti, con accumuli che potranno superare i 6 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge forti che si alterneranno a momenti di pioggia moderata. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,4°C, mentre il vento si manterrà fresco, con velocità che varieranno tra i 22,9 km/h e i 29,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma non si escludono ancora brevi rovesci. Le temperature si attesteranno sui 14°C, con un vento che si farà più leggero, attorno ai 12 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a essere alta, intorno all’81%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pesaro di Venerdì 13 Settembre evidenziano una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale allentamento delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero riportarsi su valori più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.4° perc. +16.2° 0.24 mm 22.1 ONO max 24 Maestrale 80 % 1004 hPa 5 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.21 mm 32.7 ONO max 37.3 Maestrale 81 % 1005 hPa 8 pioggia leggera +14.8° perc. +14.6° 0.97 mm 39.3 ONO max 46.8 Maestrale 88 % 1006 hPa 11 forte pioggia +14.4° perc. +14.2° 6.11 mm 24 NO max 40.1 Maestrale 90 % 1006 hPa 14 pioggia moderata +14.6° perc. +14.3° 2.4 mm 28.5 NNE max 36.7 Grecale 85 % 1009 hPa 17 pioggia moderata +13.7° perc. +13.3° 2.66 mm 19.3 NNO max 27.2 Maestrale 85 % 1012 hPa 20 pioggia leggera +14.2° perc. +13.8° 0.45 mm 13.5 ONO max 16.2 Maestrale 81 % 1014 hPa 23 pioggia leggera +14.3° perc. +13.9° 0.13 mm 13.1 O max 13.9 Ponente 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:17

