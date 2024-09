Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Pescara indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla notte. Durante le prime ore del giorno, la temperatura si attesterà intorno ai 19,5°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Tuttavia, nel corso della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24,7°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da un cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si presenteranno ottimali, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,8°C. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, con una umidità che si manterrà attorno al 60%. La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature scenderanno nuovamente, portandosi intorno ai 20°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 48% e il 74%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1015 hPa, mentre la velocità del vento varierà tra i 2,8 km/h e i 9,6 km/h.

In sintesi, le previsioni del tempo per Mercoledì 25 Settembre a Pescara suggeriscono una giornata di bel tempo, con temperature gradevoli e un cielo che si schiarirà nel corso della giornata. Le condizioni meteo dei prossimi giorni sembrano mantenere un trend simile, con temperature che si stabilizzeranno su valori confortevoli e poche probabilità di pioggia. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di una giornata all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 12 % 8.3 OSO max 8.8 Libeccio 74 % 1014 hPa 3 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 8.3 OSO max 9.4 Libeccio 63 % 1014 hPa 6 cielo coperto +20° perc. +19.5° prob. 5 % 7.8 SO max 9.3 Libeccio 58 % 1015 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° prob. 3 % 8.2 SSE max 12 Scirocco 51 % 1015 hPa 12 nubi sparse +24.7° perc. +24.5° prob. 8 % 12.6 ESE max 12.5 Scirocco 49 % 1014 hPa 15 cielo sereno +23.7° perc. +23.7° prob. 8 % 9.8 ENE max 10.5 Grecale 60 % 1014 hPa 18 cielo sereno +21.7° perc. +21.9° prob. 7 % 2.8 E max 5.3 Levante 74 % 1015 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 5.5 O max 6.7 Ponente 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:50

