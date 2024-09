Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15°C e i 22,6°C. La presenza di nuvolosità sarà costante durante la giornata, con una leggera probabilità di pioggia nel tardo pomeriggio e in serata. I venti saranno generalmente deboli, provenienti da direzioni variabili, con intensità che non supereranno i 13,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 72%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 2%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà leggermente, portandosi al 44%. I venti saranno deboli, prevalentemente da ovest, con intensità che varierà tra 4,3 km/h e 8,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 21°C. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 15%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 13,5 km/h.

La sera porterà un ritorno della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno fino a 16°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%. Le precipitazioni saranno minime, con un accumulo previsto di circa 0,13 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Peschiera Borromeo nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.4° prob. 2 % 8.1 ONO max 16.7 Maestrale 72 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 5 % 7.8 ONO max 17.1 Maestrale 73 % 1017 hPa 6 cielo coperto +14.5° perc. +13.9° prob. 4 % 5.7 O max 12.3 Ponente 73 % 1017 hPa 9 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° Assenti 4.7 OSO max 5 Libeccio 54 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.6° perc. +22.1° Assenti 8.9 SE max 15.8 Scirocco 45 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 15 % 7.6 ESE max 17.1 Scirocco 55 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° prob. 10 % 4.9 NE max 6.1 Grecale 66 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° prob. 7 % 7.7 NNE max 10.8 Grecale 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:20

