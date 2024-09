Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a Peschiera Borromeo si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature oscilleranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%, e il vento si presenterà con intensità variabile, ma generalmente moderato.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 19°C intorno a mezzogiorno. La percezione del caldo sarà leggermente inferiore a causa dell’umidità, che si attesterà attorno al 40%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20°C, mantenendo una sensazione di fresco a causa della copertura nuvolosa persistente. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 39%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord, con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata asciutta, ma con un clima piuttosto grigio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si attesterà intorno al 60%, rendendo l’aria più fresca e umida. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a una sensazione di frescura.

In conclusione, le previsioni meteo per Peschiera Borromeo indicano una giornata di Sabato 14 Settembre con un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le previsioni del tempo più favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.5° perc. +11.2° Assenti 13.3 NO max 34.8 Maestrale 51 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.6° perc. +10.3° Assenti 11.2 NO max 35 Maestrale 54 % 1014 hPa 6 cielo coperto +12.1° perc. +10.8° Assenti 10.9 ONO max 34.3 Maestrale 57 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16° Assenti 11.2 NO max 26.1 Maestrale 45 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.3° perc. +18.3° Assenti 7.7 N max 12.6 Tramontana 40 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.4° perc. +19.5° Assenti 4.7 NO max 10 Maestrale 39 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.9° perc. +14.9° Assenti 6.4 N max 15.4 Tramontana 51 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13.9° perc. +12.9° Assenti 7.3 NNE max 13 Grecale 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:30

