Previsioni Meteo Piacenza: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Piacenza si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni significative. La temperatura oscillerà tra i 14,7°C e i 17,8°C, con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa dell’umidità elevata, che si attesterà intorno al 75%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 4,2 km/h e i 9,4 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 14°C, con un’umidità che aumenterà fino al 80%. Il cielo rimarrà coperto, creando un’atmosfera piuttosto grigia e uniforme.

Nella mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 15°C intorno alle 8:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%. I venti continueranno a soffiare debolmente, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 17,8°C alle 13:00, ma la sensazione percepita sarà leggermente inferiore. La nuvolosità non darà tregua, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 65%. Anche in questa fascia oraria, i venti si manterranno leggeri, senza particolari raffiche.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa persisterà, e l’umidità continuerà a rimanere alta, superando il 80%. I venti, sempre leggeri, non apporteranno cambiamenti significativi alle condizioni climatiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piacenza nei prossimi giorni non mostrano segni di cambiamento significativo. Si prevede che il cielo rimarrà nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature che varieranno poco e un’umidità costante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo per il momento.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 6.8 ENE max 9.2 Grecale 75 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +13.2° Assenti 5.3 E max 7.1 Levante 80 % 1018 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 4.6 ENE max 6.3 Grecale 78 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.3° Assenti 6.6 ENE max 7.5 Grecale 72 % 1017 hPa 12 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 8.6 ENE max 8.6 Grecale 65 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 8.3 E max 11.2 Levante 71 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° Assenti 6.8 ESE max 10.1 Scirocco 76 % 1013 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 5.9 ENE max 7.8 Grecale 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:56

