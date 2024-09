Previsioni Meteo Piacenza: tutti i dettagli per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Piacenza indicano un inizio settimana con variazioni climatiche significative. Nella giornata di lunedì, si prevedono temperature in aumento con cielo sereno durante la notte, nubi sparse al mattino e nel pomeriggio, e nubi più consistenti in serata. Il vento sarà prevalentemente leggero con probabilità di pioggia variabili. Martedì, il tempo si presenterà più stabile con cielo sereno al mattino e nel pomeriggio, mentre la sera sarà nuvolosa. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C. Mercoledì, si prevedono poche nuvole durante la giornata con temperature in aumento. Giovedì, invece, sono attese piogge leggere con cielo nuvoloso. È consigliabile monitorare attentamente le previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Lunedì 2 Settembre

Notte

Durante la notte a Piacenza, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una leggera percezione di fresco di +20,9°C. Il vento soffierà a 9,4km/h provenendo dall’Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 38%. Le temperature saliranno fino a +23,8°C, con una percezione di caldo di +23,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,4km/h proveniente dal Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 31%, e l’umidità si attesterà al 60% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi saranno sparse con una copertura del 53%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C, con una percezione di caldo di +30,4°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 2,9km/h proveniente dal Sud. La probabilità di pioggia sarà del 22%, e l’umidità si manterrà al 38% con una pressione di 1014hPa.

Sera

In serata le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura del 71%. Le temperature si abbasseranno a +19,8°C, con una percezione di fresco di +19,9°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 7,6km/h. La probabilità di pioggia sarà del 43%, e l’umidità sarà al 78% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte

Durante la notte a Piacenza, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 39%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una percezione di fresco di +18,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 6,3km/h, con raffiche leggere fino a 6,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 77% con una pressione di 1014hPa.

Mattina

La mattina si aprirà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature saliranno fino a +19°C, con una percezione di fresco di +18,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 75% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo sereno con una copertura del 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C, con una percezione di caldo di +30,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,9km/h proveniente dal Sud. La probabilità di pioggia sarà del 22%, e l’umidità si manterrà al 38% con una pressione di 1014hPa.

Sera

In serata si prevede un cielo coperto con una copertura del 99%. Le temperature si abbasseranno a +23,5°C, con una percezione di fresco di +23,4°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 7,5km/h. La probabilità di pioggia sarà del 1%, e l’umidità sarà al 58% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte

Durante la notte a Piacenza, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 71%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,2°C, con una percezione di fresco di +21°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 7,4km/h, con raffiche leggere fino a 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 64% con una pressione di 1015hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 18%. Le temperature saliranno fino a +20,6°C, con una percezione di fresco di +20,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,2km/h proveniente dall’Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 28%, e l’umidità si attesterà al 68% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C, con una percezione di caldo di +30,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,3km/h proveniente dal Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 19%, e l’umidità si manterrà al 38% con una pressione di 1014hPa.

Sera

In serata si prevede un cielo coperto con una copertura del 99%. Le temperature si abbasseranno a +23,5°C, con una percezione di fresco di +23,4°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 8,5km/h. La probabilità di pioggia sarà del 1%, e l’umidità sarà al 58% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte

Durante la notte a Piacenza, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,8°C, con una percezione di fresco di +20°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 8,7km/h, con raffiche leggere fino a 9,7km/h. La pioggia sarà di 0.52mm, e l’umidità sarà all’83% con una pressione di 1014hPa.

Mattina

La mattina si aprirà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,4°C, con una percezione di fresco di +19,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,2km/h proveniente dall’Ovest. La pioggia sarà di 0.27mm, e l’umidità si attesterà all’85% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia leggera con una copertura del 93%. Le temperature massime raggiungeranno i +19°C, con una percezione di fresco di +19,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,7km/h proveniente dall’Ovest. La pioggia sarà di 0.37mm, e l’umidità si manterrà all’87% con una pressione di 1013hPa.

Sera

In serata si prevede nubi sparse con una copertura del 82%. Le temperature si abbasseranno a +18,8°C, con una percezione di fresco di +19°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 10,5km/h. La probabilità di pioggia sarà del 48%, e l’umidità sarà all’87% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Piacenza indicano un inizio settimana con temperature in aumento e possibili precipitazioni nel corso dei giorni. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.