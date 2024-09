Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente nelle ore serali. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che raggiungeranno i 24°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un cielo che si presenterà coperto per gran parte della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 21,7 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, con una umidità che si manterrà alta, attorno all’86%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 4,2 km/h.

Nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 23,5°C alle 11:00, con una leggera brezza da sud-ovest. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 47%. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 33%. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità moderata. La situazione meteo si farà più instabile, con la possibilità di piogge leggere che inizieranno a manifestarsi.

La sera porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a circa 18,5°C e l’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 75%. Le raffiche di vento potranno arrivare fino a 21,7 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piazza Armerina nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni nuvolose e piovose. Venerdì si prevede un miglioramento temporaneo, con schiarite, ma il fine settimana potrebbe portare nuovamente piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire giornate di bel tempo imminenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° prob. 4 % 3.9 OSO max 4.4 Libeccio 87 % 1015 hPa 4 poche nuvole +15.7° perc. +15.6° prob. 14 % 2.8 ONO max 3.5 Maestrale 89 % 1014 hPa 7 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 5.5 OSO max 9.1 Libeccio 74 % 1015 hPa 10 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° Assenti 13.2 SO max 16.2 Libeccio 50 % 1014 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +23.6° prob. 27 % 16.9 SO max 18.6 Libeccio 44 % 1013 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.1° prob. 33 % 16.8 SO max 18.3 Libeccio 53 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +18.9° perc. +18.7° 0.19 mm 10.9 SO max 21.7 Libeccio 71 % 1015 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° prob. 86 % 3.2 NO max 5 Maestrale 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:59

