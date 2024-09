Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Piazza Armerina si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a raggiungere i 25°C nel pomeriggio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di 17,4°C e una leggera brezza da ovest. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 100%. Con l’avanzare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, fino a toccare i 16°C alle 04:00. L’umidità si manterrà intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà un cielo sereno e una temperatura di 20,4°C, con una leggera brezza da ovest. Le temperature continueranno a salire fino a raggiungere i 25°C intorno alle 12:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 26% e il 32%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. La brezza si intensificherà, raggiungendo velocità di circa 12,5 km/h. L’umidità scenderà al 37%, rendendo l’aria più secca e gradevole. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attestandosi attorno al 3%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 72%. Le condizioni meteo favorevoli continueranno fino a tarda notte, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Piazza Armerina indicano una giornata di bel tempo, con un clima piacevole e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 3.5 O max 3.7 Ponente 71 % 1015 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 2.2 O max 3 Ponente 76 % 1015 hPa 7 poche nuvole +18.7° perc. +18.3° Assenti 3.1 OSO max 4 Libeccio 64 % 1016 hPa 10 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 6.9 O max 8.2 Ponente 47 % 1016 hPa 13 cielo sereno +25.3° perc. +24.9° prob. 3 % 12.5 SO max 13.1 Libeccio 37 % 1015 hPa 16 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° prob. 3 % 7.5 OSO max 11.9 Libeccio 47 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +18.9° Assenti 4.5 E max 6.4 Levante 72 % 1017 hPa 22 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 5.1 NE max 5.3 Grecale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:52

