Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Piazza Armerina indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto umido e nuvoloso, che si trasformerà in condizioni più serene nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,7°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, la presenza di nuvole e la possibilità di piogge leggere al mattino potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 89%, e la probabilità di pioggia sarà bassa, attorno al 9%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 3,7 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, che porteranno la temperatura a salire fino a 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la probabilità di precipitazioni aumenterà leggermente. Tuttavia, già dalle ore successive, il cielo inizierà a schiarirsi, con un progressivo passaggio a nubi sparse. La temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 22,6°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che si manterranno intorno ai 23°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 21,3 km/h, e la copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 14%. Questo permetterà di godere di un pomeriggio piacevole, ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che scenderanno fino a 16,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 95%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La probabilità di pioggia rimarrà assente, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piazza Armerina suggeriscono un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Questo trend di bel tempo potrebbe continuare anche nel weekend, offrendo opportunità per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° prob. 15 % 2.6 O max 3.5 Ponente 90 % 1014 hPa 4 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° prob. 9 % 2.1 O max 3.6 Ponente 91 % 1014 hPa 7 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° prob. 7 % 5 OSO max 9.8 Libeccio 72 % 1015 hPa 10 cielo coperto +22.6° perc. +22.1° prob. 7 % 14.8 OSO max 18.3 Libeccio 46 % 1015 hPa 13 nubi sparse +23.3° perc. +22.7° prob. 33 % 20.7 SO max 22.9 Libeccio 40 % 1014 hPa 16 poche nuvole +21.9° perc. +21.4° prob. 31 % 19.9 OSO max 20.3 Libeccio 46 % 1014 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 7.2 SO max 10.8 Libeccio 68 % 1015 hPa 22 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° Assenti 3.9 SO max 4.2 Libeccio 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:01

