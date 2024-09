Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Piazza Armerina si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +20-21°C, con una leggera percezione di fresco dovuta alla presenza di venti leggeri provenienti dall’Ovest – Sud Ovest.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 44%, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +26,5°C verso le ore 09:00. I venti saranno moderati, con raffiche leggere e una probabilità di pioggia bassa.

Durante il pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, lasciando spazio a un bel sole e a temperature che si manterranno intorno ai +28-28,5°C. I venti provenienti dal Sud Ovest soffieranno con intensità crescente, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteo.

La sera a Piazza Armerina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature più miti, intorno ai +22-23°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con venti che tenderanno a calmarsi e a provenire prevalentemente da Sud – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Piazza Armerina indicano una giornata con un’alternanza di nubi e schiarite, senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, con venti che non dovrebbero arrecare particolari disagi. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e un cielo generalmente sereno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.7° perc. +20.8° 0.14 mm 3.9 OSO max 4.3 Libeccio 74 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.19 mm 3.7 OSO max 4.8 Libeccio 78 % 1015 hPa 7 nubi sparse +23.2° perc. +23.2° prob. 8 % 5.8 SO max 9 Libeccio 64 % 1016 hPa 10 poche nuvole +27.7° perc. +27.8° prob. 4 % 15.2 SO max 17.1 Libeccio 46 % 1015 hPa 13 cielo sereno +28.7° perc. +28.8° prob. 7 % 17.6 SO max 19.3 Libeccio 45 % 1014 hPa 16 cielo sereno +27.1° perc. +27.6° prob. 12 % 18.4 SO max 18.7 Libeccio 51 % 1013 hPa 19 cielo sereno +23.3° perc. +23.6° prob. 10 % 7.9 SSO max 13.4 Libeccio 71 % 1014 hPa 22 nubi sparse +22.1° perc. +22.4° prob. 16 % 3.1 OSO max 4.2 Libeccio 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:23

