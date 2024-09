Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre, Piazza Armerina si presenterà con condizioni climatiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno durante la notte e la mattina, che favoriranno un aumento delle temperature. Le previsioni meteo indicano una giornata con temperature che raggiungeranno i 29,9°C nel primo pomeriggio, accompagnate da una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, ma senza significative precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C. La brezza leggera, con velocità di circa 5,2 km/h, garantirà un clima gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,7°C alle 07:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 1%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. A partire dalle 09:00, le temperature toccheranno i 27,2°C, con una pressione atmosferica che si manterrà stabile.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà da 27% a 79% entro le 17:00. Nonostante ciò, le temperature rimarranno elevate, con un picco di 29,9°C alle 12:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 3%. La brezza vivace, con velocità che raggiungerà i 23 km/h, contribuirà a mantenere un clima ventilato.

Con l’arrivo della sera, la temperatura inizierà a scendere, raggiungendo i 19,9°C alle 21:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 37%, con una leggera diminuzione della velocità del vento. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piazza Armerina indicano un clima stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature che si manterranno su valori elevati. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità, che potrebbe portare a condizioni più variabili nei giorni successivi. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di autunno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +19.2° Assenti 5.4 O max 5.7 Ponente 76 % 1014 hPa 4 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 6.2 O max 6.7 Ponente 74 % 1013 hPa 7 cielo sereno +22.7° perc. +22.4° Assenti 5.8 ONO max 8.1 Maestrale 55 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.7° perc. +27.7° Assenti 11.8 O max 15.1 Ponente 32 % 1014 hPa 13 nubi sparse +29.9° perc. +28.6° prob. 3 % 17.2 OSO max 23.4 Libeccio 30 % 1012 hPa 16 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 11 % 13.8 NO max 20.2 Maestrale 44 % 1013 hPa 19 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 10 % 9.6 NNO max 17.1 Maestrale 69 % 1015 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° prob. 10 % 8.8 NNO max 18.1 Maestrale 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:46

