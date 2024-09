Previsioni Meteo Piazza Armerina: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 29 Settembre a Piazza Armerina si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà quasi completamente privo di nuvole durante l’intera giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con un picco massimo di circa 22,7°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 32,6 km/h nel tardo pomeriggio, provenienti principalmente da nord. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 27% e il 75% durante le diverse fasi della giornata.

Nella notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da un valore di 17,8°C a mezzanotte fino a raggiungere circa 14,7°C verso le 23:00. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attorno all’8%. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra 6 km/h e 10,7 km/h.

Durante la mattina, il clima sarà piacevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,2°C entro le 11:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare e contribuendo a un aumento della temperatura percepita. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17,9 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 22,7°C intorno alle 12:00 e si stabilizzeranno attorno ai 20,8°C nel tardo pomeriggio. Anche in questa fase, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,2°C entro le 22:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, e la ventilazione si farà più leggera, con velocità che varieranno tra 6 km/h e 10,6 km/h. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piazza Armerina indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.1° perc. +16.8° prob. 10 % 10.7 NO max 19.9 Maestrale 75 % 1017 hPa 4 cielo sereno +15.2° perc. +14.8° prob. 4 % 10.1 NNO max 21.3 Maestrale 76 % 1017 hPa 7 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 16.4 NNO max 24.8 Maestrale 56 % 1019 hPa 10 cielo sereno +21.3° perc. +20.4° Assenti 16 NNO max 20.2 Maestrale 34 % 1019 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +21.7° Assenti 19.8 NNO max 21.9 Maestrale 27 % 1018 hPa 16 cielo sereno +19.2° perc. +18.2° Assenti 22.6 N max 26.5 Tramontana 43 % 1018 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° prob. 8 % 13.1 N max 28.8 Tramontana 64 % 1020 hPa 22 cielo sereno +15.2° perc. +14.6° Assenti 7.7 NNO max 13.2 Maestrale 70 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:44

