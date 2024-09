Previsioni Meteo Pietrasanta: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,4°C e i 23,5°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a 18°C. La mattina seguirà con un cielo ancora coperto, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 07:00. Durante le ore centrali della giornata, da 09:00 a 12:00, le temperature continueranno a salire, toccando un massimo di 23,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con una percentuale di nuvole che si manterrà sopra il 98%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 22°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci. La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 22:00, quando le temperature si attesteranno intorno ai 18,7°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pietrasanta mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Domenica con piogge leggere, si prevede un inizio di settimana con condizioni meteo variabili, ma senza significative perturbazioni. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo il clima complessivamente gradevole, anche se l’umidità potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° Assenti 6.6 NE max 6.6 Grecale 74 % 1020 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 8 NE max 8.3 Grecale 74 % 1018 hPa 7 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 4.9 ENE max 6.7 Grecale 67 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 5.9 S max 6.9 Ostro 57 % 1018 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° prob. 11 % 7.9 SO max 6.9 Libeccio 58 % 1017 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 28 % 5 SO max 6.2 Libeccio 69 % 1017 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 3.3 ENE max 5 Grecale 76 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +18.7° perc. +18.7° 0.21 mm 4 NE max 4.8 Grecale 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:11

