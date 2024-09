Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15°C e i 20°C, mentre il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. L’umidità si attesterà attorno al 70%, rendendo l’atmosfera piuttosto confortevole.

Nella notte, il meteo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 10 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 75%, ma senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 20,3°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 16%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una velocità di circa 6-8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 50%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilità delle temperature, che si manterranno attorno ai 19-20°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una percentuale che varierà dal 29% al 40%. Il vento rimarrà debole, con intensità di brezza leggera, e l’umidità si attesterà attorno al 60-77%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 15,5°C. La percentuale di nuvolosità raggiungerà il 68%, ma non sono previste precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pietrasanta nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di stabilità, con temperature gradevoli e condizioni di cielo variabile. Domani si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Dopodomani, le temperature potrebbero mantenersi simili, con possibilità di qualche pioggia leggera. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di una giornata piacevole, sebbene con qualche nube in più nel cielo.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14.3° Assenti 10 NE max 11.2 Grecale 72 % 1019 hPa 4 cielo sereno +14.1° perc. +13.5° Assenti 9 NE max 9.5 Grecale 75 % 1020 hPa 7 nubi sparse +16° perc. +15.3° Assenti 7.5 ENE max 12.3 Grecale 63 % 1022 hPa 10 poche nuvole +19.9° perc. +19.3° Assenti 3.4 SO max 7.8 Libeccio 52 % 1023 hPa 13 nubi sparse +20° perc. +19.7° prob. 12 % 8.1 O max 7.3 Ponente 60 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° prob. 12 % 6.5 ONO max 8.4 Maestrale 72 % 1022 hPa 19 poche nuvole +16.6° perc. +16.4° Assenti 8.4 NNE max 8 Grecale 78 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 7.5 ENE max 7.9 Grecale 75 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:58

