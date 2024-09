Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Pietrasanta per Giovedì 26 Settembre si presenteranno caratterizzate da una persistente instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% in diverse fasce orarie. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 17,3°C e 21,2°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 23,3 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera e una temperatura di circa 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’87%. Man mano che ci si avvicinerà alla mattina, le condizioni non miglioreranno, e si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle ore centrali della giornata. La temperatura percepita si avvicinerà ai 20°C, mentre il vento soffierà da est con intensità variabile, creando una leggera brezza.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge leggere continueranno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 21,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si manterrà attorno al 88%. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà presente, con velocità che potranno arrivare fino a 21 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. La pioggia leggera persisterà, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata. Le raffiche di vento si manterranno vivaci, contribuendo a un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Pietrasanta nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un leggero miglioramento, ma le nuvole potrebbero continuare a dominare il cielo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.12 mm 2.2 ENE max 4.5 Grecale 88 % 1015 hPa 4 cielo coperto +17.6° perc. +17.7° prob. 30 % 5.5 E max 6.6 Levante 89 % 1013 hPa 7 cielo coperto +18.5° perc. +18.7° prob. 28 % 9.3 E max 11.8 Levante 87 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +20.1° perc. +20.5° 0.25 mm 10.2 SSE max 16.8 Scirocco 90 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +21.2° perc. +21.7° 0.22 mm 9.8 S max 14.3 Ostro 88 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.21 mm 9.3 S max 18.4 Ostro 92 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.2 mm 12.3 SSE max 23.3 Scirocco 92 % 1012 hPa 22 cielo coperto +20.3° perc. +20.8° prob. 34 % 12 SSE max 23 Scirocco 89 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:03

