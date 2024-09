Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Martedì 24 Settembre, Pietrasanta si troverà ad affrontare condizioni di meteo caratterizzate da pioggia leggera che accompagnerà gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si manterrà elevata, con percentuali che raggiungeranno il 100% nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno attorno ai 20°C, con valori percepiti leggermente superiori. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 28,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, oscillando intorno al 86%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Pietrasanta continuerà a essere interessata da pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione nel corso delle ore. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 78%, e la velocità del vento si attesterà sui 8,8 km/h da sud. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno intorno a 0,7 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà sostanziali variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che saliranno fino a 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 90%. Il vento si farà più intenso, con velocità che potranno arrivare fino a 19 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,5 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo rimarranno stabili, con la pioggia leggera che si intensificherà. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sostenuta, con raffiche fino a 26,5 km/h. Le precipitazioni aumenteranno, con accumuli che potranno arrivare a 0,44 mm.

Con l’arrivo della sera, la pioggia leggera continuerà a cadere, ma si prevede una lieve attenuazione. Le temperature scenderanno fino a 17°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 45%. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 10,8 km/h. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potranno raggiungere i 0,98 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pietrasanta indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Già da Mercoledì, si prevede un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature, con cieli che si schiariranno progressivamente. Tuttavia, per Martedì, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e venti moderati.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.67 mm 8.9 SO max 16.1 Libeccio 91 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.22 mm 9.2 OSO max 13.4 Libeccio 91 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.52 mm 16 SO max 23.3 Libeccio 86 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.5 mm 19 SO max 28.3 Libeccio 81 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.42 mm 17 SO max 26.5 Libeccio 80 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.19 mm 13.7 OSO max 20.4 Libeccio 79 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.85 mm 12 O max 18.3 Ponente 86 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +17° perc. +17° 0.95 mm 6.6 ONO max 10.8 Maestrale 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:07

