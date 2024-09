Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C e 16,2°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 9,5 km/h e i 11 km/h, proveniente principalmente da Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con il cielo che si presenterà sempre coperto. La velocità del vento si manterrà costante, con valori simili a quelli della notte. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 62%. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,7°C alle 14:00, per poi scendere a 19,3°C alle 16:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 76%, con una leggera diminuzione della probabilità di pioggia. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra gli 8 km/h e i 8,6 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significativi cambiamenti, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto, pur tenendo in considerazione la possibilità di brevi schiarite. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni, ma è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.9° perc. +15.7° prob. 14 % 9.5 NE max 12.7 Grecale 82 % 1016 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 10 % 11 NNE max 15.7 Grecale 76 % 1016 hPa 7 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° prob. 27 % 11.6 NNE max 17.2 Grecale 77 % 1016 hPa 10 cielo coperto +17° perc. +16.6° prob. 44 % 10.6 NE max 15.9 Grecale 72 % 1017 hPa 13 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° prob. 29 % 8.1 NE max 13.1 Grecale 59 % 1017 hPa 16 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° prob. 21 % 7.9 NE max 11.5 Grecale 62 % 1017 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° prob. 1 % 8.4 NNE max 10.9 Grecale 71 % 1017 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 8.7 NE max 10.4 Grecale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:18

