Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 66%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’86%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, ma non mancheranno piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 21,8°C.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Pietrasanta vivrà un clima umido e piovoso. La temperatura si manterrà costante attorno ai 18°C, con piogge che varieranno da moderate a leggere. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,5 km/h e 8 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e sud-orientali. L’umidità rimarrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si faranno più leggere, e la temperatura salirà fino a 21,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da un 77% a un 18%. Le brezze leggere contribuiranno a rendere l’aria più gradevole, anche se l’umidità rimarrà elevata, attorno al 65%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 76%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera (18:00 – 23:00) porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,4°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, con la possibilità di piogge leggere. L’umidità rimarrà elevata, e la velocità del vento si manterrà bassa, creando un’atmosfera tranquilla ma umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Giovedì e venerdì potrebbero portare schiarite e temperature più miti, rendendo il fine settimana più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +18.3° perc. +18.4° 1.04 mm 6.4 O max 10.9 Ponente 86 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.61 mm 1.5 SSO max 3.3 Libeccio 86 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.18 mm 3.4 SSE max 7.8 Scirocco 87 % 1014 hPa 10 poche nuvole +20.6° perc. +20.7° prob. 27 % 3.3 SSO max 7.1 Libeccio 74 % 1015 hPa 13 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° prob. 8 % 6.2 O max 10.7 Ponente 64 % 1015 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 2.4 OSO max 4.2 Libeccio 71 % 1015 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° Assenti 3.5 ENE max 4.2 Grecale 80 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.16 mm 4.4 E max 5.6 Levante 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:05

