Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Pietrasanta si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano che la mattina sarà all’insegna del cielo sereno, con una temperatura che oscillerà tra i +21,2°C e i +27,4°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 4,2km/h e i 9km/h, proveniente prevalentemente da Est – Nord Est e Sud.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà una leggera variazione, con la comparsa di nubi sparse e una probabilità di pioggia del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, accompagnate da una brezza leggera che soffierà da Est – Sud Est.

La sera, invece, è prevista una pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno sui +22,9°C, con raffiche di vento provenienti da Nord Est.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pietrasanta, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini. Consultare costantemente gli aggiornamenti meteo potrebbe essere utile per organizzare al meglio le attività all’aperto e pianificare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.1° perc. +20.9° Assenti 7.5 ENE max 8 Grecale 62 % 1015 hPa 4 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 7.6 NE max 7.7 Grecale 66 % 1015 hPa 7 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° Assenti 5.8 E max 7.8 Levante 59 % 1015 hPa 10 cielo sereno +27.4° perc. +27.8° prob. 12 % 7.2 S max 9 Ostro 50 % 1015 hPa 13 poche nuvole +27.5° perc. +28.2° prob. 8 % 7.7 SO max 6.7 Libeccio 54 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +25.7° perc. +26° 0.17 mm 4.6 OSO max 5 Libeccio 64 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +22.9° perc. +23.3° 0.29 mm 5 NE max 5.2 Grecale 80 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +22.3° perc. +22.6° 0.1 mm 7.5 NE max 7.1 Grecale 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.