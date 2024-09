Previsioni Meteo Pietrasanta: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pietrasanta di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La notte precedente sarà segnata da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 97%. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, portando a condizioni più favorevoli.

Durante la mattina, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 14,1°C e i 18,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando da un cielo coperto a nubi sparse. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori che scenderanno sotto il 35%. I venti, provenienti prevalentemente da Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente leggera.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,5°C, con una sensazione di caldo percepita di circa 18,5°C. La copertura nuvolosa continuerà a diminuire, con un’ulteriore riduzione della probabilità di pioggia. I venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,5 km/h. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, permettendo di godere di un pomeriggio relativamente sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma senza precipitazioni significative. I venti continueranno a spirare da Nord Est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di Venerdì con piogge iniziali, il weekend si presenterà con cieli più sereni e temperature in aumento. Si consiglia di approfittare delle schiarite previste per attività all’aperto, tenendo sempre d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.3° perc. +17.2° 0.28 mm 4.6 ENE max 14 Grecale 78 % 1003 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.82 mm 12.1 NNE max 17.3 Grecale 88 % 1004 hPa 6 cielo coperto +14.1° perc. +13.7° prob. 75 % 9.7 NE max 13.5 Grecale 84 % 1006 hPa 9 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° prob. 35 % 6 NNE max 10.2 Grecale 75 % 1008 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +17.9° prob. 27 % 5.8 NE max 18.3 Grecale 46 % 1009 hPa 15 nubi sparse +19.3° perc. +18.3° prob. 12 % 10.7 N max 23.5 Tramontana 39 % 1010 hPa 18 nubi sparse +15.3° perc. +14.4° prob. 4 % 8.7 NE max 11.3 Grecale 60 % 1013 hPa 21 nubi sparse +13.6° perc. +12.8° Assenti 9.1 NE max 10.8 Grecale 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:28

