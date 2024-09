Previsioni Meteo Pioltello: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Pioltello si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima raggiungerà circa 16,5°C, mentre quella minima si attesterà intorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con il 100% di nuvole per gran parte della giornata, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 3,6 km/h e i 9,6 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13,8°C, con un cielo completamente coperto. La mattina inizierà con valori di temperatura che si aggireranno attorno ai 14,5°C e continueranno a salire fino a raggiungere i 16°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e i venti saranno leggeri, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,4°C, senza variazioni significative. La sensazione di caldo percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 15,8°C. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà coperto e non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,3°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e i venti saranno sempre leggeri, con una leggera diminuzione della velocità. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 73%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pioltello nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la settimana si prospetta tranquilla dal punto di vista meteorologico. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Pioltello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° Assenti 5.8 E max 11.6 Levante 77 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 5.2 NE max 7 Grecale 79 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.7° perc. +13.1° Assenti 3.9 ENE max 5.7 Grecale 76 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 5.6 ESE max 7.3 Scirocco 68 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16° perc. +15.5° Assenti 6.9 ESE max 7.6 Scirocco 68 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 6.6 E max 8.6 Levante 69 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° Assenti 5.5 ENE max 9.6 Grecale 73 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 4.2 E max 8.1 Levante 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:57

