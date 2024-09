Previsioni Meteo Pioltello: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Pioltello indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 12,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento varierà tra i 11,5 km/h e i 16,5 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 7,3 km/h e i 12,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità si stabilizzerà attorno al 38-39%, favorendo una sensazione di freschezza.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 20,7°C alle 14:00, mantenendo sempre un cielo coperto. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con velocità del vento che si attesterà tra i 4,7 km/h e i 10 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 33%, rendendo l’aria più gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 14,3°C entro le 21:00. Il cielo rimarrà nuvoloso e la velocità del vento si manterrà su valori contenuti, intorno ai 6,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 56%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 14 Settembre a Pioltello evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso la Domenica, quando potrebbero verificarsi schiarite temporanee. Tuttavia, per ora, il cielo nuvoloso e le temperature fresche rimarranno la costante principale.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Pioltello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.9° perc. +11.6° Assenti 16.5 NNO max 40.6 Maestrale 50 % 1014 hPa 3 cielo coperto +12.2° perc. +10.9° Assenti 12.8 NNO max 37 Maestrale 51 % 1013 hPa 6 cielo coperto +13° perc. +11.7° Assenti 10.8 NO max 34.3 Maestrale 54 % 1013 hPa 9 cielo coperto +17.2° perc. +16.2° Assenti 10.8 NNO max 25.8 Maestrale 44 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.1° perc. +18.1° Assenti 7.3 N max 12 Tramontana 39 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +19.3° Assenti 4.9 NNO max 9.8 Maestrale 38 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.1° perc. +15.2° Assenti 7.1 N max 17.3 Tramontana 52 % 1015 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +13.2° Assenti 7.1 NNE max 13.2 Grecale 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:30

