Previsioni Meteo Pioltello: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Pioltello indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una predominanza di cieli nuvolosi. Durante la notte, la situazione meteo si presenterà con pioggia moderata e una temperatura che si attesterà attorno ai 16,3°C, accompagnata da un’umidità molto alta, pari al 99%. La copertura nuvolosa sarà totale, con venti leggeri provenienti da Ovest-Sud Ovest.

Nella mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra 15,8°C e 17,6°C. La nuvolosità rimarrà elevata, raggiungendo il 100%, e i venti si presenteranno moderati, con velocità che si aggireranno intorno ai 2,5-6,4 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 95%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un leggero miglioramento, con la possibilità di schiarite, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque alta. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,2°C intorno alle 15:00, mentre le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioggia leggera. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità fino a 7,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un graduale diradamento delle nubi e l’arrivo di cieli sereni. Le temperature scenderanno a 16,6°C e l’umidità si manterrà attorno all’84%. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia leggera che potrebbero manifestarsi prima della fine della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Pioltello nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di instabilità, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in aumento. Domani e dopodomani, le temperature potrebbero stabilizzarsi attorno ai 20-22°C, con una riduzione delle precipitazioni e un incremento della copertura solare. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di un clima più favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.3° perc. +16.5° 1.91 mm 3.9 OSO max 3.2 Libeccio 99 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +16.1° perc. +16.3° 0.12 mm 2.4 O max 3.7 Ponente 98 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.37 mm 2.5 SSO max 2.7 Libeccio 98 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.14 mm 2.3 E max 4.8 Levante 97 % 1008 hPa 12 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 53 % 6.4 NE max 11.9 Grecale 93 % 1007 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 41 % 6.4 ENE max 12 Grecale 82 % 1006 hPa 18 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° prob. 37 % 6.6 NE max 6.9 Grecale 83 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.13 mm 7.6 E max 15.6 Levante 91 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:05

