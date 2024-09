Previsioni Meteo Pioltello: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Pioltello per Martedì 24 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti che interesseranno la giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura massima che si attesterà intorno ai 21°C, mentre la minima si manterrà sui 14°C durante le ore notturne. L’umidità sarà piuttosto elevata, superando il 90% nelle prime ore del giorno, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 2 e i 8 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà attorno ai 15°C, con un’umidità che sfiorerà il 97%. Le condizioni di pioggia continueranno fino alle prime luci dell’alba, con una leggera diminuzione dell’intensità.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà lentamente, raggiungendo circa 20°C entro le ore centrali della giornata. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque alta, attorno al 63%. Il vento si presenterà debole, con direzione prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma le precipitazioni saranno sporadiche. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre il vento rimarrà debole e variabile.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Tuttavia, non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera, specialmente nelle ore più tarde. Le temperature scenderanno fino a circa 16°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%. Il vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pioltello nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che varieranno tra i 14°C e i 21°C. Si prevede un miglioramento a partire da Mercoledì, con un aumento della temperatura e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Pioltello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.4 mm 5 E max 10.8 Levante 97 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.9° prob. 42 % 4.9 S max 6.4 Ostro 96 % 1009 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° prob. 24 % 7.3 OSO max 13.6 Libeccio 91 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.7° Assenti 8.4 O max 11.2 Ponente 71 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.6° perc. +20.1° prob. 9 % 6.1 OSO max 7 Libeccio 55 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° prob. 40 % 3 SO max 3.6 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +17.8° perc. +17.5° 0.12 mm 1.5 SE max 1.9 Scirocco 72 % 1011 hPa 21 nubi sparse +16.3° perc. +16.1° prob. 28 % 4.5 ENE max 4.8 Grecale 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

