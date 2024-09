Previsioni Meteo Pioltello: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Pioltello indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e fresco. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, la mattina presenterà cieli sereni e temperature in aumento, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di nuvole che copriranno il cielo, portando le temperature a scendere fino a 17°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Pioltello avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +13°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, quando il cielo si presenterà sereno e la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi intorno ai 12°C. La mattina si preannuncia piacevole, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 11:00. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Est contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, tuttavia, il meteo cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente, passando da poche nuvole a cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, con valori che toccheranno i 17°C intorno alle 18:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 66%.

La sera continuerà a mantenere cieli coperti, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La brezza leggera accompagnerà le ore serali, rendendo l’atmosfera fresca e umida. Non si prevedono cambiamenti significativi fino a notte fonda, quando le temperature scenderanno ulteriormente, mantenendo un clima fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pioltello nei prossimi giorni indicano un lieve miglioramento, con possibilità di cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì potrebbero portare condizioni più stabili, con un ritorno del sole e temperature che si avvicineranno ai 22°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13° perc. +12.3° Assenti 8 NNO max 12.8 Maestrale 73 % 1020 hPa 3 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 6.7 NNO max 8.3 Maestrale 71 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.7° perc. +11.9° Assenti 3.5 NNO max 3.8 Maestrale 72 % 1020 hPa 9 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 2.7 S max 2.2 Ostro 53 % 1020 hPa 12 poche nuvole +21.3° perc. +20.6° Assenti 4.3 SSE max 3.7 Scirocco 43 % 1020 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +18.9° Assenti 10 SSE max 9.5 Scirocco 55 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° Assenti 5.1 NNO max 6.1 Maestrale 65 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° Assenti 4.7 NO max 5 Maestrale 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:22

