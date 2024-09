Previsioni Meteo Piombino: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Piombino indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si presenteranno durante le prime ore della notte. Tuttavia, nel corso della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’affacciarsi di schiarite. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una percezione termica che potrebbe risultare leggermente inferiore a causa del vento sostenuto. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, mentre la sera porterà un clima fresco e asciutto, ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche a Piombino saranno caratterizzate da un cielo coperto con una temperatura di +20,8°C e una copertura nuvolosa del 91%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. Con l’avanzare delle ore, si verificheranno piogge leggere, con una temperatura che scenderà a +19,6°C alle 04:00, accompagnata da pioggia moderata e raffiche di vento che raggiungeranno i 28,1 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da piovoso a sereno, con temperature che varieranno da +18,8°C a +17,3°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con punte di 35,2 km/h alle 11:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà drasticamente, rendendo la mattina più gradevole e soleggiata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo temperature attorno ai 17,9°C e una leggera diminuzione della velocità del vento. Le condizioni rimarranno stabili, con una pressione atmosferica che si attesterà intorno ai 1010 hPa. Le probabilità di pioggia saranno praticamente assenti, permettendo di godere di un pomeriggio all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno a +15,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 30,5 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. Le condizioni di stabilità continueranno anche nelle ore notturne, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. Dopo una notte di pioggia, si prevede un weekend caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. La stabilità atmosferica dovrebbe persistere, offrendo un clima favorevole per gli abitanti e i turisti della zona.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° Assenti 12.6 NNE max 17.9 Grecale 54 % 1003 hPa 3 pioggia leggera +20.1° perc. +19.8° 0.73 mm 20.7 O max 25.3 Ponente 62 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +18.8° perc. +18.7° 0.53 mm 28.9 NO max 31.4 Maestrale 76 % 1004 hPa 9 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° prob. 43 % 28.3 N max 31.8 Tramontana 72 % 1006 hPa 12 nubi sparse +18.1° perc. +17.6° prob. 47 % 35.2 NNE max 36.6 Grecale 61 % 1008 hPa 15 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° prob. 11 % 26.6 NNO max 32.5 Maestrale 58 % 1010 hPa 18 nubi sparse +16.6° perc. +15.9° Assenti 21.9 NNE max 25.5 Grecale 62 % 1012 hPa 21 cielo sereno +16.3° perc. +15.7° prob. 5 % 27.1 NE max 35.2 Grecale 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:26

