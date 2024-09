Previsioni Meteo Piombino: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutta la giornata. Tuttavia, nel corso della mattina, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse e piogge leggere nel pomeriggio. La serata si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, mantenendo comunque temperature miti.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale del 13%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 14,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, garantendo un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando si registrerà un aumento della copertura nuvolosa al 23%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. Il vento, che si manterrà da Nord-Nord Ovest, avrà una velocità di circa 3,1 km/h, rendendo la mattinata tranquilla e gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino al 78%, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C. Le precipitazioni saranno assenti, ma la probabilità di pioggia aumenterà nel corso delle ore successive, con l’arrivo di piogge leggere attorno alle 11:00. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 17,3 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo coperto e temperature che scenderanno a circa 20,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est a una velocità di 17,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La giornata di Venerdì si presenterà quindi come un mix di sole e nuvole, con temperature gradevoli, ma è opportuno prepararsi a eventuali piogge nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° Assenti 16.3 NNE max 18.5 Grecale 75 % 1015 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +17.9° Assenti 20.6 NE max 24.2 Grecale 76 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° Assenti 16.5 NE max 22.8 Grecale 74 % 1016 hPa 10 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 11.2 E max 16.4 Levante 59 % 1017 hPa 13 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 7.8 NNO max 13.8 Maestrale 60 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° prob. 4 % 15.6 NNE max 19 Grecale 64 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.1° perc. +21° prob. 8 % 19.2 NE max 26.6 Grecale 70 % 1018 hPa 22 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° prob. 4 % 14.7 ENE max 20.6 Grecale 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:13

