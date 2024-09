Previsioni Meteo Piombino: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Piombino si prevede una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvolosità e temperature miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20°C. Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento con l’alternarsi di nubi sparse, mentre la sera porterà nuovamente un cielo coperto, con possibilità di pioggia leggera.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano un cielo coperto con una temperatura di 18,3°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Est. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno al 70%, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 16%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si muoveranno tra i 19°C e i 20°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,1 km/h, mantenendo una direzione da Sud-Est. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 96%, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,8°C, mentre la velocità del vento si ridurrà a circa 19,9 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 79%, e si prevede un aumento della probabilità di pioggia, che culminerà con pioggia leggera durante le ultime ore della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piombino mostrano un trend di instabilità, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Si prevede che la situazione meteorologica rimarrà variabile, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° prob. 20 % 7.2 SE max 9.1 Scirocco 74 % 1018 hPa 4 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° prob. 25 % 11.3 SSE max 13.8 Scirocco 71 % 1017 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 13 % 16.6 SE max 18.7 Scirocco 76 % 1017 hPa 10 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 16 % 22.1 SSE max 25.3 Scirocco 74 % 1016 hPa 13 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 20 % 19.9 S max 21 Ostro 79 % 1015 hPa 16 nubi sparse +20.5° perc. +20.7° prob. 21 % 13.6 SSO max 14.1 Libeccio 78 % 1013 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° Assenti 10.4 SSO max 12 Libeccio 79 % 1013 hPa 22 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° prob. 8 % 7.7 SSE max 10.8 Scirocco 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:54

