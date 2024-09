Previsioni Meteo Piombino: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Piombino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere e una copertura nuvolosa persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre al mattino il cielo rimarrà coperto, senza significative variazioni. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere intensità considerevoli.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Piombino vivrà un inizio di giornata con pioggia leggera e una temperatura di +19,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 92%, con venti provenienti da Est-Nord Est a 15 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0.14 mm. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà leggermente fino a +20,4°C alle 01:00, con un aumento della velocità del vento fino a 23,5 km/h.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si attesteranno intorno ai +19°C. I venti si manterranno sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi episodi di pioggia.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le temperature raggiungeranno un massimo di +20,4°C, ma il cielo rimarrà nuovamente coperto. Le piogge leggere riprenderanno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.6 mm. La velocità del vento si manterrà intorno ai 30 km/h, con raffiche più intense. L’umidità sarà elevata, attorno al 63%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +18°C. Il cielo rimarrà coperto e si verificheranno piogge leggere, con accumuli di 0.2 mm. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 25 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Piombino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita a partire da Mercoledì. Tuttavia, per Martedì, si consiglia di prepararsi a una giornata umida e ventosa, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Piombino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.4° perc. +20° prob. 27 % 23.5 E max 35.1 Levante 60 % 1009 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° prob. 35 % 25.6 ENE max 33.3 Grecale 61 % 1010 hPa 7 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° prob. 38 % 29.4 NE max 36.5 Grecale 63 % 1012 hPa 10 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° prob. 35 % 30.1 NE max 35.1 Grecale 61 % 1012 hPa 13 cielo coperto +20.4° perc. +19.9° prob. 40 % 32.2 NE max 34.8 Grecale 56 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +20.1° perc. +19.8° 0.31 mm 29.7 NE max 34.9 Grecale 61 % 1012 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° prob. 38 % 30.7 NE max 41.2 Grecale 69 % 1014 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 54 % 27.6 NE max 40.2 Grecale 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:19

