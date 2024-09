Previsioni Meteo Pisa: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Pisa indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con piogge leggere. I dati meteorologici rivelano temperature che varieranno da un minimo di 18,7°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 25,8°C intorno all’ora di pranzo. La copertura nuvolosa sarà inizialmente bassa, ma aumenterà nel corso della giornata, portando a condizioni di pioggia nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, Pisa godrà di un cielo sereno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La brezza leggera proveniente da est garantirà un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 76%. Con il passare delle ore, la mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, raggiungendo i 24,3°C entro le 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, ma le temperature rimarranno stabili attorno ai 25°C. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con un’intensità che aumenterà nel corso della sera. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 22,3 km/h in serata, con raffiche che potranno risultare tesi.

La sera porterà con sé piogge leggere, con un’umidità che salirà fino all’81%. Le precipitazioni, seppur leggere, si protrarranno fino a tarda notte, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,72 mm. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 21°C, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pisa mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentarsi condizioni di variabilità, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Mercoledì. È consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, soprattutto nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.6° Assenti 6 ENE max 5.8 Grecale 76 % 1009 hPa 4 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° prob. 5 % 6.6 E max 6.6 Levante 77 % 1008 hPa 7 poche nuvole +21.3° perc. +21.3° Assenti 6.2 E max 7.1 Levante 70 % 1009 hPa 10 poche nuvole +25.3° perc. +25.4° prob. 1 % 4.1 S max 4.7 Ostro 58 % 1009 hPa 13 poche nuvole +25.7° perc. +25.9° prob. 5 % 11.6 OSO max 12 Libeccio 58 % 1008 hPa 16 poche nuvole +24.4° perc. +24.6° prob. 7 % 11.1 OSO max 14 Libeccio 66 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.59 mm 11.3 OSO max 14.4 Libeccio 85 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.12 mm 19.8 SO max 32.3 Libeccio 81 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.