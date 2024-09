Previsioni Meteo Pisa: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Pisa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da nord a una velocità di circa 4-9 km/h.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile, passando da leggera a moderata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 14-17°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con umidità che si aggirerà intorno al 90%.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 18°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non sarà del tutto assente.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo fino a 15°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità leggera. L’umidità si manterrà su livelli elevati, ma le precipitazioni saranno assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pisa mostrano un trend di miglioramento, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Pisa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +14.6° perc. +14.6° 3.33 mm 9.3 NNO max 14.8 Maestrale 96 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.85 mm 6.4 NNE max 7.5 Grecale 94 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.43 mm 5.3 ENE max 6.8 Grecale 93 % 1014 hPa 10 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 69 % 5.6 NE max 8.6 Grecale 88 % 1015 hPa 13 cielo coperto +17.1° perc. +17° prob. 27 % 7.2 NNE max 11.4 Grecale 83 % 1015 hPa 16 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° prob. 32 % 7 NE max 12 Grecale 80 % 1015 hPa 19 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° prob. 3 % 9.3 NE max 13.2 Grecale 83 % 1016 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +15.1° Assenti 9.8 ENE max 14.2 Grecale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.