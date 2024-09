Previsioni Meteo Pisticci: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Pisticci si preparerà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una minima di +11,7°C nelle prime ore della notte e una massima che raggiungerà i +22,6°C nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 9,8 km/h e i 26,6 km/h, prevalentemente da nord e nord-ovest.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da +13,2°C a mezzanotte fino a raggiungere i +11,7°C alle 5:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. I venti saranno tesi, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,6 km/h.

La mattina si presenterà con temperature in aumento, partendo da +13,4°C alle 6:00 e raggiungendo i +21,5°C entro le 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e i venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo una velocità media di circa 26 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 25%, rendendo l’aria piuttosto secca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di +22,6°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a +20,3°C alle 16:00. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e senza precipitazioni. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 16,7 km/h e i 25,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 40%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a +14,6°C alle 21:00. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. I venti si calmeranno ulteriormente, con velocità che si attesteranno intorno ai 7,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre caratterizzata da un clima piacevole e stabile, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra valori miti e gradevoli. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio di settimana all’insegna del sole e della serenità.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.2° perc. +12.1° Assenti 19.4 NO max 37.6 Maestrale 59 % 1022 hPa 3 cielo sereno +12.5° perc. +11.4° Assenti 18.3 NO max 34.2 Maestrale 62 % 1021 hPa 6 cielo sereno +13.4° perc. +12.5° Assenti 14.8 NO max 31.9 Maestrale 62 % 1021 hPa 9 cielo sereno +19.3° perc. +18.2° Assenti 26.2 NNO max 33.1 Maestrale 34 % 1021 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +21.1° Assenti 26.1 NNO max 30.6 Maestrale 24 % 1019 hPa 15 cielo sereno +21.6° perc. +20.5° Assenti 24.7 N max 29.1 Tramontana 25 % 1018 hPa 18 cielo sereno +16° perc. +14.9° Assenti 9.8 N max 18.1 Tramontana 48 % 1019 hPa 21 cielo sereno +14.6° perc. +13.4° Assenti 9.9 NO max 18.9 Maestrale 52 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:32

