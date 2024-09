Previsioni Meteo Pisticci: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 47% e temperature intorno ai +16,8°C. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, raggiungendo un massimo di +22,7°C. Tuttavia, nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa fino al 99% e piogge leggere a partire dalle 17:00, con temperature che scenderanno a 21°C. Sabato 21 Settembre, il cielo sarà sereno al mattino, con temperature che saliranno a 21,5°C. Domenica 22 Settembre, il cielo rimarrà coperto, con temperature attorno ai 24°C nel pomeriggio. L’umidità sarà alta, specialmente nel fine settimana.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 47%. La temperatura si attesterà attorno ai +16,8°C, con una temperatura percepita di +16,3°C. La velocità del vento sarà di 10,2 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 13,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 42%, ma non si registreranno piogge. L’umidità si manterrà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa ridotta all’8%. La temperatura salirà a +16,5°C alle 01:00, per poi raggiungere i +22,7°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 9,3 km/h e 11,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord – Nord Est. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori tra il 3% e il 15%.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà drasticamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino a 99% e l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 17:00. La temperatura massima si attesterà intorno ai 25,8°C alle 13:00, per poi scendere a 21°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, con raffiche fino a 21,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 12% alle 13:00 e salirà fino al 57% alle 17:00.

Infine, nella sera, la situazione meteo continuerà a essere instabile, con pioggia leggera prevista fino alle 20:00. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa sarà del 34%. La velocità del vento si ridurrà a 7,3 km/h, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 34%. L’umidità aumenterà fino al 73%.

Sabato 21 Settembre

Nella notte di Sabato 21 Settembre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 15%. La temperatura si attesterà attorno ai +16,9°C con una temperatura percepita di +16,7°C. La velocità del vento sarà di 8,9 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 13,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 38%, ma non si registreranno piogge. L’umidità si manterrà al 80% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,5°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 8,2 km/h e 10,1 km/h, mantenendo una direzione da Nord Ovest. Non ci saranno probabilità di pioggia, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole e nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 27%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 24,8°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attestandosi intorno al 1%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 80%. Le temperature scenderanno a 19,3°C alle 21:00, mentre la velocità del vento si ridurrà a 3,7 km/h. Non ci saranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 65%.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. La temperatura si attesterà attorno ai +18,2°C, con una temperatura percepita di +17,9°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 5 km/h. Non si registreranno piogge, ma l’umidità si manterrà al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 21,6°C alle 09:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,9 km/h. Non ci saranno probabilità di pioggia, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 24°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità si attesterà attorno al 46%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che scenderà a 18,9°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 4,6 km/h. Non ci saranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 72%.

In conclusione, il fine settimana a Pisticci si presenterà con un inizio promettente, ma con un cambiamento significativo nel corso della giornata di Venerdì. Sabato offrirà condizioni ideali per attività all’aperto, mentre Domenica sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Si consiglia di prepararsi per eventuali piogge nel corso del Venerdì pomeriggio e di approfittare delle belle giornate di Sabato.

