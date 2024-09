Previsioni Meteo Pistoia: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo nuvoloso e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il tempo migliorerà, portando a un aumento delle temperature e a una diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. La sera vedrà un ritorno di nubi sparse, con temperature in calo.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Pistoia sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa del 49%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,1°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di 0,28mm. Con il passare delle ore, la pioggia si attenuerà, e alle 02:00 il cielo presenterà nubi sparse, mantenendo una temperatura di 15°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,7°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, con una probabilità di precipitazioni che scenderà al 28%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra 1,1km/h e 6,8km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con un’intensificazione del vento che potrà raggiungere i 12,4km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo tornerà a essere nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 85%, e il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra 3,3km/h e 5,4km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.13 mm 1.3 SSO max 2.9 Libeccio 96 % 1014 hPa 4 nubi sparse +14.9° perc. +14.9° prob. 43 % 0.7 ONO max 3.2 Maestrale 95 % 1014 hPa 7 nubi sparse +17° perc. +17.1° prob. 12 % 2.9 S max 6.3 Ostro 91 % 1015 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 28 % 6.8 SO max 12.6 Libeccio 70 % 1015 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23° prob. 15 % 12.4 SO max 22.3 Libeccio 55 % 1014 hPa 16 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° prob. 6 % 7.9 SO max 14 Libeccio 69 % 1014 hPa 19 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° Assenti 3.3 ONO max 5 Maestrale 88 % 1015 hPa 22 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° prob. 1 % 2.7 O max 4.4 Ponente 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:03

