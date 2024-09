Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso con possibilità di piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 27°C. La presenza di nuvole sparse e la possibilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio e in serata saranno i fattori più rilevanti da considerare.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 13%, e non si prevederanno precipitazioni. La mattina inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno circa 22°C entro le 7:00. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere un clima piacevole.

Durante il pomeriggio, la situazione cambierà gradualmente. Le nuvole inizieranno a farsi più presenti, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 62%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27°C, mentre la probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non assente. La brezza si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 17,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente. Si prevedono piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,23 mm. Le temperature scenderanno a circa 18°C, e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 72%. La probabilità di pioggia sarà alta, raggiungendo il 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Giovedì, quando le condizioni meteo torneranno a essere più stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo le giornate più piacevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge di Mercoledì sera e pianificare di conseguenza.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19° perc. +19° Assenti 6.7 N max 6.2 Tramontana 79 % 1010 hPa 4 cielo sereno +18.4° perc. +18.4° Assenti 6.4 N max 5.9 Tramontana 80 % 1009 hPa 7 nubi sparse +22° perc. +22.1° Assenti 1.7 E max 2.5 Levante 68 % 1009 hPa 10 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 7.5 SSO max 8.5 Libeccio 55 % 1009 hPa 13 nubi sparse +27° perc. +27.6° prob. 18 % 10.8 SO max 14.7 Libeccio 53 % 1008 hPa 16 nubi sparse +24.6° perc. +24.9° prob. 18 % 10.9 SO max 17 Libeccio 65 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +19.1° perc. +19.4° 0.1 mm 5.8 O max 9.4 Ponente 91 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +18.3° perc. +18.7° 0.23 mm 8 SO max 22.6 Libeccio 96 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:29

