Previsioni Meteo Pistoia: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Pistoia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 18°C. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche la percezione termica, rendendo l’aria più fresca rispetto ai valori effettivi. I venti, prevalentemente da Nord-Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, Pistoia sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 16,6 km/h, creando una brezza tesa che accompagnerà le precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la copertura nuvolosa al 100%. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 15°C, con una percezione termica che potrebbe risultare leggermente più bassa. Anche in questa fascia oraria, la velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 16 km/h.

Nel pomeriggio, si registrerà un lieve miglioramento, con la possibilità di brevi schiarite, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Le temperature massime raggiungeranno i 18°C, mentre la percezione termica si manterrà attorno ai 17°C. Le piogge si presenteranno sporadicamente, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 48%. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque presente.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno intorno ai 15°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’81%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una brezza vivace.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pistoia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Con l’arrivo del fine settimana, si prevede un possibile miglioramento, ma è sempre consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Pistoia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° prob. 49 % 18.3 NNE max 39.3 Grecale 84 % 1017 hPa 4 cielo coperto +14.7° perc. +14.5° prob. 32 % 14.5 NNE max 36.1 Grecale 85 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +14.4° perc. +14.1° 0.75 mm 16.2 N max 37 Tramontana 87 % 1017 hPa 10 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 53 % 17.4 NNE max 37 Grecale 83 % 1018 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° prob. 48 % 17.5 NNE max 31.7 Grecale 70 % 1017 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 42 % 12.7 NNE max 27 Grecale 82 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 13.1 NNE max 28.7 Grecale 81 % 1018 hPa 22 nubi sparse +14.7° perc. +14.5° prob. 8 % 11.6 NNE max 23.8 Grecale 87 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:16

