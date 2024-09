Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di maggiore schiarita. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da Ovest, con una leggera intensificazione nel pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,1°C con una copertura nuvolosa al 30%. La brezza leggera proveniente da Est – Sud Est accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità attorno al 67%. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà circa 21,7°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà fino a un 44%, con venti leggeri che soffieranno da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 43%, garantendo una sensazione di freschezza. Non si prevedono piogge, e il sole potrebbe farsi vedere tra le nubi.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a un 83%, ma le condizioni rimarranno asciutte. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10,8 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 59%, rendendo l’aria più fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori attorno al 70%. I venti si calmeranno, e l’umidità salirà fino a un 83%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Poggibonsi mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali. Gli amanti delle passeggiate all’aperto dovranno tenere in considerazione la presenza di nuvole, ma potranno comunque godere di momenti di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.8° perc. +10.8° Assenti 5 E max 4.8 Levante 68 % 1023 hPa 4 poche nuvole +11.2° perc. +10.1° Assenti 5.6 ESE max 5.3 Scirocco 68 % 1023 hPa 7 nubi sparse +14.6° perc. +13.7° Assenti 4.5 ESE max 5.1 Scirocco 58 % 1023 hPa 10 poche nuvole +20.8° perc. +20° Assenti 2.6 OSO max 3.5 Libeccio 44 % 1022 hPa 13 nubi sparse +22° perc. +21.4° Assenti 10 ONO max 10.9 Maestrale 43 % 1020 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +19° Assenti 10.8 ONO max 18.1 Maestrale 59 % 1019 hPa 19 nubi sparse +14.3° perc. +13.9° Assenti 3.9 O max 4.5 Ponente 79 % 1020 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 2.6 SO max 3.3 Libeccio 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:53

