Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani martedì 3 settembre

Martedì 3 Settembre a Poggibonsi si prevedono condizioni meteo variegate. La giornata inizierà con cielo sereno e copertura nuvolosa intorno al 5-6%, con temperature che si attesteranno intorno ai +20°C nelle prime ore del mattino. La brezza leggera proveniente da Est – Sud Est accompagnerà le prime ore del giorno, con velocità intorno ai 5-6 km/h.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una leggera crescita della temperatura fino a raggiungere i +30°C verso le ore centrali. Il vento si manterrà leggero proveniente sempre da Sud – Sud Est, con velocità intorno ai 2-3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1016hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 78%, con la comparsa di nubi sparse e una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +26°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 25,8 km/h. L’umidità salirà al 58%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

In serata, la situazione meteorologica si complicherà ulteriormente con la comparsa di piogge leggere. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 64%, con temperature che scenderanno fino ai +21°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Nord Ovest con una velocità di circa 4 km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.36mm con un’umidità che raggiungerà il 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggibonsi per Martedì 3 Settembre indicano una giornata con variazioni climatiche significative, passando da condizioni di cielo sereno a nubi sparse e piogge leggere. È consigliabile prestare attenzione all’evolversi delle condizioni atmosferiche e munirsi di abbigliamento adeguato in base alle temperature e alla possibilità di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +19.4° prob. 28 % 7.4 SE max 7.3 Scirocco 83 % 1015 hPa 4 cielo sereno +18.8° perc. +19° prob. 29 % 7 SE max 6.8 Scirocco 87 % 1015 hPa 7 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 5.8 SE max 7.5 Scirocco 71 % 1016 hPa 10 cielo sereno +30.2° perc. +30.2° Assenti 2.6 SSE max 5.2 Scirocco 42 % 1016 hPa 13 nubi sparse +31.7° perc. +31.1° prob. 13 % 4.6 SO max 7.3 Libeccio 35 % 1014 hPa 16 nubi sparse +27° perc. +27.8° prob. 13 % 8.2 OSO max 18 Libeccio 56 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +22° perc. +22.3° 0.51 mm 3.6 NE max 3.9 Grecale 79 % 1016 hPa 22 nubi sparse +21° perc. +21.3° prob. 48 % 3.3 SE max 3.2 Scirocco 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:42

