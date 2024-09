Previsioni Meteo Poggibonsi: tutti i dettagli per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Lunedì 9 Settembre a Poggibonsi si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest con intensità variabile tra i 20 e i 40 km/h, portando con sé delle raffiche vivaci.

Durante la mattina, la situazione meteorologica tenderà a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +25°C verso le ore centrali del giorno. Il vento si attenuerà leggermente, mantenendo comunque una certa vivacità.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con una probabilità di piogge ridotta. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di calore leggermente inferiore rispetto alla mattina. Il vento soffierà ancora da Ovest con una certa intensità, ma senza raggiungere i valori massimi registrati nelle prime ore del mattino.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando a Poggibonsi una notte serena. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +18°C. Il vento sarà più leggero rispetto alle ore diurne, mantenendo comunque una direzione costante da Sud Est.

In conclusione, Lunedì 9 Settembre a Poggibonsi si prevede un miglioramento delle condizioni meteo rispetto alle prime ore del mattino, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle raffiche di vento che potrebbero risultare fastidiose, specialmente nelle prime ore del giorno. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Poggibonsi per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Poggibonsi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.9° perc. +20.5° 1.84 mm 4.8 S max 7.5 Ostro 97 % 1007 hPa 4 pioggia leggera +19.9° perc. +20.4° 0.14 mm 7.7 SO max 19.8 Libeccio 94 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.2 mm 19.6 O max 35.7 Ponente 83 % 1005 hPa 10 poche nuvole +25.5° perc. +25.6° prob. 67 % 16.3 OSO max 27.4 Libeccio 57 % 1004 hPa 13 pioggia leggera +23.7° perc. +23.9° 0.26 mm 21.5 O max 28.4 Ponente 67 % 1004 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +22.2° prob. 14 % 14.4 O max 21.5 Ponente 70 % 1005 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +19.2° Assenti 5.3 SSE max 5.7 Scirocco 83 % 1006 hPa 22 cielo sereno +18.3° perc. +18.4° Assenti 5 SSE max 5.2 Scirocco 86 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.