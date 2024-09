Previsioni Meteo Poggibonsi: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Venerdì 20 Settembre a Poggibonsi si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, ma senza precipitazioni significative. Infine, nella sera, si prevede un graduale diradamento delle nubi, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Poggibonsi mostrerà nubi sparse con una temperatura di circa 13,2°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 68%, mentre la velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 2%. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 13°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che raggiungeranno i 19,4°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa aumenterà, ma rimarrà sotto il 30% fino alle 11:00. La velocità del vento si manterrà tra i 7,5 km/h e i 17,9 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 62%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà significativamente, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le 16:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra 9,5 km/h e 11,1 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 73%.

Nella sera, il cielo si presenterà ancora coperto, ma con un graduale miglioramento. Le temperature scenderanno a 15,3°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 47%. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggibonsi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di nubi e temperature fresche, si prevede che il fine settimana porterà cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più stabile e piacevole, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.1° perc. +12.9° prob. 6 % 4.8 NE max 4.9 Grecale 93 % 1016 hPa 4 poche nuvole +12.9° perc. +12.7° prob. 6 % 4.7 ENE max 4.8 Grecale 95 % 1017 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.9° Assenti 7.5 NE max 17.2 Grecale 84 % 1017 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 17.9 NE max 21.2 Grecale 58 % 1017 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.5° prob. 2 % 11.9 NE max 13.8 Grecale 57 % 1017 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° prob. 2 % 11.1 NNE max 17.3 Grecale 70 % 1018 hPa 19 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 6.6 NE max 10.9 Grecale 84 % 1019 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +15° Assenti 4.6 NE max 4.4 Grecale 91 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:11

