Previsioni Meteo Poggibonsi: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Poggibonsi indicano una settimana con variazioni climatiche. Dopo una giornata di lunedì con piogge leggere al mattino e nuvolosità in diminuzione nel pomeriggio, il martedì si prospetta soleggiato. Mercoledì il cielo sarà sereno, con temperature in aumento. Giovedì, invece, sono attese piogge leggere per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con venti di diversa intensità. È consigliabile monitorare le previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 9 Settembre

Notte: Durante la notte a Poggibonsi ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,6°C con una percezione di +20,1°C. Il vento soffierà a 6,3km/h proveniente da Sud con raffiche fino a 6,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm con un’umidità al 97% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 83%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +21,1°C con una percezione di +21,5°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 21km/h proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.44mm con un’umidità all’85%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura del 22%. Le temperature saliranno ulteriormente, toccando i +24,7°C con una percezione di +24,8°C. Il vento soffierà da Ovest a 24,2km/h con raffiche fino a 28,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 76% con un’umidità al 59%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno senza nuvole, con temperature intorno ai +19,2°C e una percezione di +19,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 6,1km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità all’89% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Martedì 10 Settembre

Notte: Durante la notte a Poggibonsi il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18°C con una percezione di +18,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est a 2,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 91% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +22,2°C con una percezione di +22,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 6,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 70%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature saliranno ulteriormente, toccando i +25,1°C con una percezione di +25,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Est a 9,7km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 58%.

Sera: La serata sarà caratterizzata ancora da un cielo sereno senza nuvole, con temperature intorno ai +19,9°C e una percezione di +19,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest a 2,2km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 76% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Notte: Durante la notte a Poggibonsi si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 30%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,4°C con una percezione di +18,3°C. Il vento soffierà da Est a 3,8km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 76% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina si conferma il cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +22,6°C con una percezione di +22,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est a 5,1km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 63%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno ulteriormente, toccando i +27°C con una percezione di +27°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 5,1km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 57%.

Sera: La serata sarà caratterizzata ancora da un cielo sereno senza nuvole, con temperature intorno ai +20,5°C e una percezione di +20,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest a 4,4km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità al 73% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Giovedì 12 Settembre

Notte: Durante la notte a Poggibonsi si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,8°C con una percezione di +18,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 6,1km/h. Le precipitazioni saranno di 0.13mm con un’umidità al 94% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: La mattina si conferma la pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,2°C con una percezione di +20,4°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 11,1km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.25mm con un’umidità all’81%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio la pioggia continuerà, con una pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +21,3°C con una percezione di +21,4°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 17,1km/h proveniente da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.19mm con un’umidità al 75%.

Sera: La serata sarà caratterizzata ancora da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C con una percezione di +21,9°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud Ovest a 17,3km/h. Le precipitazioni saranno di 0.19mm con un’umidità al 73% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Poggibonsi saranno caratterizzati da piogge leggere alternate a cieli sereni, con temperature che si manterranno gradevoli e venti di intensità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.