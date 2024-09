Previsioni Meteo Poggiomarino: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 15 Settembre, Poggiomarino si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nubi sparse e un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,8°C della notte e i 24°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40-55% durante la giornata.

Durante la notte, Poggiomarino avrà un cielo con nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 48%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,9 km/h. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto al 07:00, con una temperatura che salirà a 19,8°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature continueranno a salire, toccando i 23,7°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si farà leggermente più intenso.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23-24°C. La velocità del vento varierà tra i 8 e i 10 km/h, mantenendo una brezza leggera. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 94%. Verso la sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 21°C, con un cielo che continuerà a presentarsi coperto fino a raggiungere il 100% di nuvolosità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede una leggera diminuzione delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, anche se con un occhio attento alle nubi che potrebbero accompagnarli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18° Assenti 2.9 E max 5.3 Levante 46 % 1014 hPa 3 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 1.5 NE max 3.6 Grecale 49 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.5° perc. +17.7° Assenti 1.6 ENE max 2.8 Grecale 48 % 1013 hPa 9 cielo coperto +22.1° perc. +21.3° Assenti 4.5 ONO max 5.9 Maestrale 34 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.7° perc. +23° Assenti 7.8 O max 9 Ponente 31 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.4° perc. +22.7° Assenti 9.8 OSO max 8.8 Libeccio 35 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +20.9° Assenti 5.7 ONO max 9 Maestrale 39 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.8° perc. +20.2° Assenti 1.6 NO max 4.9 Maestrale 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:06

