Previsioni Meteo Poggiomarino: tutti i dettagli per domani martedì 3 settembre

Le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Poggiomarino indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, cielo coperto con un’alta percentuale di nuvole, che tenderà a diradarsi nel pomeriggio, portando a poche nuvole e cielo sereno. Tuttavia, nel tardo pomeriggio sono attese precipitazioni leggere, che potrebbero proseguire anche in serata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una percentuale di nuvole che varia tra il 77% e il 93%. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni.

Al risveglio, il mattino si presenterà con un cielo coperto al 94% e temperature che raggiungeranno i 27,6°C. Il vento soffierà leggero da sud, con raffiche fino a 5,9km/h. Man mano che avanza la mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a nubi sparse.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando poche nuvole e un sole splendente. Le temperature massime toccheranno i 31°C, con una brezza leggera che contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo.

Nella sera, il cielo si manterrà per lo più sereno, con una leggera presenza di nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,8°C, mentre la probabilità di precipitazioni leggere aumenterà, con 0,28mm di pioggia attesa.

In conclusione, le previsioni meteo per Poggiomarino indicano una giornata con un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio l’evolversi del tempo nel tardo pomeriggio e in serata, quando sono attese precipitazioni leggere.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 5 % 1.7 O max 3.4 Ponente 62 % 1015 hPa 3 cielo coperto +25.9° perc. +26.2° prob. 5 % 1 NO max 2.7 Maestrale 64 % 1015 hPa 6 cielo coperto +26.8° perc. +27.8° prob. 1 % 1 SSE max 2.6 Scirocco 59 % 1015 hPa 9 nubi sparse +29.6° perc. +30.2° prob. 13 % 7.1 SSO max 7.8 Libeccio 48 % 1016 hPa 12 nubi sparse +30.9° perc. +31.4° prob. 6 % 12.8 SO max 11.9 Libeccio 44 % 1016 hPa 15 cielo sereno +29.9° perc. +30.5° prob. 28 % 11 SO max 9.1 Libeccio 47 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +26.9° perc. +27.8° 0.28 mm 3.9 E max 8.2 Levante 57 % 1016 hPa 21 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° prob. 18 % 4 NNE max 5.9 Grecale 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:26

