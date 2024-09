Previsioni Meteo Poggiomarino: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, Poggiomarino si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa minima e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort ottimale per le attività all’aperto. La presenza di una leggera brezza contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,5°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un clima fresco e piacevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 53%. Le condizioni di assenza di precipitazioni favoriranno un riposo tranquillo.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,3°C alle 07:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna nuvola in vista. La brezza leggera, con velocità di circa 3,6 km/h, accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si ridurrà ulteriormente, scendendo al 47%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 28,4°C intorno alle 12:00 e 13:00. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 35% e il 41%, rendendo l’aria ancora più confortevole. Non si registreranno precipitazioni, garantendo così un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 23°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69% verso la fine della giornata, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino indicano una giornata di Mercoledì 11 Settembre caratterizzata da condizioni meteorologiche ideali, con cielo sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e assenza di precipitazioni, rendendo il clima perfetto per godere delle ultime giornate estive.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.5° perc. +22.2° Assenti 6.4 NE max 8 Grecale 53 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 5.9 NE max 6.3 Grecale 59 % 1009 hPa 6 cielo sereno +22.6° perc. +22.4° Assenti 4.5 NE max 5.9 Grecale 55 % 1009 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +26.9° Assenti 2.2 O max 3.9 Ponente 35 % 1010 hPa 12 cielo sereno +28.4° perc. +27.7° Assenti 11.1 OSO max 7.6 Libeccio 35 % 1009 hPa 15 cielo sereno +27.3° perc. +27.1° Assenti 10.3 OSO max 8.7 Libeccio 41 % 1009 hPa 18 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° Assenti 5.7 OSO max 6.8 Libeccio 50 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° prob. 10 % 4.4 OSO max 6.7 Libeccio 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.