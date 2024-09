Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Giovedì 5 Settembre a Policoro si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le previsioni meteo indicano condizioni instabili con un mix di sole, nuvole e possibili precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo alternerà momenti di sereno a fasi in cui saranno presenti poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che potrebbero superare i +30°C. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere che potrebbero favorire una sensazione di frescura.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con un aumento della copertura nuvolosa e la probabilità di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, ma la percezione di caldo potrebbe essere maggiore a causa dell’umidità presente nell’aria. Il vento soffierà con intensità variabile, con possibili raffiche più sostenute.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con la possibilità di piogge sparse. Le temperature caleranno leggermente rispetto al pomeriggio, ma l’umidità resterà elevata. Il vento tenderà a diminuire di intensità, ma potranno verificarsi ancora brezze leggere.

In base alla situazione attesa per Giovedì 5 Settembre, si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di essere preparati a repentini cambiamenti climatici. Per i prossimi giorni a Policoro, è consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni meteo e adottare le dovute precauzioni in caso di precipitazioni o temporali improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.3° perc. +24.8° prob. 34 % 5.5 NO max 5.7 Maestrale 78 % 1012 hPa 3 poche nuvole +23.6° perc. +24° Assenti 7.1 ONO max 7.5 Maestrale 76 % 1011 hPa 6 poche nuvole +25.4° perc. +25.7° prob. 10 % 3.9 NNO max 3.6 Maestrale 66 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +30.7° Assenti 11.3 SE max 9.3 Scirocco 52 % 1011 hPa 12 nubi sparse +30.1° perc. +30.9° Assenti 17.8 SE max 17.9 Scirocco 48 % 1011 hPa 15 cielo coperto +30.2° perc. +32.3° prob. 14 % 13.5 SE max 17.2 Scirocco 55 % 1009 hPa 18 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 9 % 7.3 ESE max 10.2 Scirocco 80 % 1010 hPa 21 nubi sparse +25.4° perc. +26.1° prob. 10 % 5.1 NO max 5.8 Maestrale 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:14

