Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Policoro di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e pioggia leggera. La temperatura si manterrà su valori moderati, mentre il vento si presenterà con intensità variabile. La giornata si svilupperà con diverse fasi, che analizzeremo nel dettaglio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una probabilità di precipitazioni del 19%. Il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 15,7 km/h, creando una leggera brezza vivace. Con l’avanzare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a nubi sparse e temperature in lieve calo.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con temperature che varieranno da 19,3°C a 25,9°C entro mezzogiorno. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori attorno al 3%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità media di 15 km/h. La mattina si presenterà quindi con un clima fresco e gradevole, ideale per attività all’aperto.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà cielo coperto fino alle 15:00. La temperatura raggiungerà il picco di 26°C, ma con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa dell’umidità. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 18:00. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 19,2 km/h.

La sera sarà caratterizzata da piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 20,6°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che potrebbero raggiungere i 0,44 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede un ritorno a condizioni più soleggiate e temperature in aumento. Pertanto, gli abitanti e i visitatori possono aspettarsi un fine settimana più stabile e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.7° perc. +19.3° prob. 19 % 15.7 ONO max 25.3 Maestrale 59 % 1014 hPa 3 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° prob. 7 % 17.7 NO max 25.8 Maestrale 71 % 1014 hPa 6 nubi sparse +19.2° perc. +19° prob. 3 % 18.1 NO max 24.8 Maestrale 69 % 1015 hPa 9 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° prob. 3 % 15 N max 14.5 Tramontana 53 % 1016 hPa 12 cielo coperto +25.9° perc. +25.6° Assenti 9.7 E max 8.8 Levante 43 % 1015 hPa 15 nubi sparse +25.5° perc. +25.3° Assenti 6.7 E max 10.4 Levante 43 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +23° perc. +22.9° 0.44 mm 17.6 NE max 19.9 Grecale 61 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.22 mm 10.4 N max 13.3 Tramontana 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:49

