Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: il bollettino per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno, ma le nubi torneranno a farsi più dense. La sera porterà un cielo sereno, con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Pomigliano d’Arco registrerà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 21,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno all’82%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Man mano che si avanza verso l’alba, il cielo diventerà sempre più coperto, con temperature che scenderanno fino a 20°C. L’umidità sarà attorno al 69%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 26,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 46%. La visibilità sarà buona, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto. Le temperature si manterranno sui 25°C, con un picco di 26,4°C alle 13:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma l’umidità aumenterà, portandosi attorno al 50%. Non si prevedono piogge, ma il cielo rimarrà grigio.

La sera porterà un miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 21,5°C a mezzanotte. L’umidità si attesterà intorno al 67%, e la brezza leggera continuerà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco di Domenica 22 Settembre evidenziano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio coperto, per poi concludersi con un cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e un cielo più soleggiato, rendendo le giornate più piacevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Pomigliano d’Arco

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 4.3 NE max 6.8 Grecale 62 % 1019 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 4 ENE max 6.1 Grecale 68 % 1018 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 4.1 NE max 5.7 Grecale 66 % 1018 hPa 9 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 1.6 OSO max 2.2 Libeccio 50 % 1019 hPa 12 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.3 OSO max 7.7 Libeccio 46 % 1017 hPa 15 cielo coperto +25.3° perc. +25.2° Assenti 12.1 SO max 9.5 Libeccio 50 % 1016 hPa 18 nubi sparse +23.1° perc. +23° Assenti 6.2 OSO max 6.5 Libeccio 59 % 1017 hPa 21 poche nuvole +22° perc. +22° Assenti 2.6 N max 3.9 Tramontana 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:54

